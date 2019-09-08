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Кьеллини получил особую роль в Ювентусе во время восстановления после травмы

22:45 46 Читати українською
Кьеллини получил особую роль в Ювентусе во время восстановления после травмы
Джорджо Кьеллини / Sky Sports

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини не сможет выходить на поле, но будет находиться на скамейке запасных.

Ювентус будет вызывать Джорджо Кьеллини на матчи даже пока футболист восстанавливается после разрыва крестов. По информации Tuttosport, легенда "зебр" будет выполнять роль "не играющего капитана".

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Это означает, что итальянец будет присутствовать в раздевалке и на скамейке запасных. В клубе уверены, что лидерские качества защитника помогут игрокам сохранять боевой настрой.

Кьеллини вместе с Буффоном является тем игроком Ювентуса, который пережил легендарный скандал Кальчополи и играл с "старой синьорой" в Серии В.

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Ювентус Ювентус Италия Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
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