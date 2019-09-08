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К'єлліні отримав особливу роль в Ювентусі під час відновлення після травми

22:45 176 Читать на русском
К'єлліні отримав особливу роль в Ювентусі під час відновлення після травми
Джорджо К'єлліні / Sky Sports

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні не зможе виходити на поле, але перебуватиме на лаві для запасних.

Ювентус буде викликати Джорджо К'єлліні на матчі навіть поки футболіст відновлюється після розриву хрестів. За інформацією Tuttosport, легенда "зебр" буде виконувати роль "не граючого капітана".

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Це означає, що італієць буде присутнім у роздягальні та на лаві для запасних. У клубі впевнені, що лідерські якості захисника допоможуть гравцям зберігати бойовий настрій.

К'єлліні разом із Буффоном є тим гравцем Ювентуса, який пережив легендарний скандал Кальчополі і грав із "старою синьйорою" в Серії В.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні
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