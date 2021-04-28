Защитнику Ювентуса Джорджо Кьеллини есть над чем задуматься до начала летнего трансферного окна.

Итальянец не желает завершать свою игровую карьеру по окончании сезона, сообщает Corriere di Torino. Интересно, что его контракт с Ювентусом истекает летом, и "Старая синьора" до сих пор не предложила продлить соглашение.

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Ранее Кьеллини отмечал, что покинет Европу, если не продолжит выступления за Ювентус. По информации источника, опытный защитник может перебраться в США или Южную Америку.

Напомним, Кьеллини выступает за Ювентус с 2005 года, став настоящей легендой клуба. В текущем сезоне Джорджо сыграл лишь в 21 поединке, записав в свой актив 2 ассиста.

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