Судьба Роналду зависит от выхода Ювентуса в Лигу чемпионов – в случае провала форвард будет выбирать из двух вариантов
Последние туры Серии А существенно повлияют на решение Криштиану Роналду относительно своего будущего.
Если Ювентус не удержится в зоне Лиги чемпионов, то уход португальца станет неизбежным, сообщает Tuttosport.
Роналду готов пойти на большие жертвы ради возвращения в Манчестер Юнайтед, – GdS
Клуб потеряет серьезную сумму и не сможет позволить себе зарплату Роналду (с налогами – 60 млн евро в год). Да и сам 36-летний нападающий не собирается отбывать хотя бы один розыгрыш ЛЧ в роли зрителя. Если команда Пирло таки потерпит неудачу, то Роналду будет выбирать из двух вариантов – Манчестер Юнайтед или ПСЖ.
Добавим, что за 5 туров до завершения в Серии А происходит безумная битва за четверку. Аталанта с 68 очками идет второй, а дальше группа трех команд с 66 пунктами – Наполи, Ювентус, Милан.
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