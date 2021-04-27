Если Ювентус не удержится в зоне Лиги чемпионов, то уход португальца станет неизбежным, сообщает Tuttosport.

Роналду готов пойти на большие жертвы ради возвращения в Манчестер Юнайтед, – GdS

Клуб потеряет серьезную сумму и не сможет позволить себе зарплату Роналду (с налогами – 60 млн евро в год). Да и сам 36-летний нападающий не собирается отбывать хотя бы один розыгрыш ЛЧ в роли зрителя. Если команда Пирло таки потерпит неудачу, то Роналду будет выбирать из двух вариантов – Манчестер Юнайтед или ПСЖ.

Добавим, что за 5 туров до завершения в Серии А происходит безумная битва за четверку. Аталанта с 68 очками идет второй, а дальше группа трех команд с 66 пунктами – Наполи, Ювентус, Милан.

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