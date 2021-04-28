Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні має над чим задуматись до початку літнього трансферного вікна.

Італієць не бажає закінчувати свою ігрову кар'єру по завершенні сезону, повідомляє Corriere di Torino. Цікаво, що його контракт з Ювентусом завершується влітку, і "Стара синьйора" досі не запропонувала продовжити угоду.

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Раніше К'єлліні зазначав, що покине Європу, якщо не продовжить виступи за Ювентус. За інформацією джерела, досвідчений оборонець може перебратись до США або Південної Америки.

Нагадаємо, К'єлліні виступає за Ювентус з 2005 року, ставши справжньою легендою клубу. У поточному сезоні Джорджо зіграв лише у 21 поєдинку, записавши до свого активу 2 асисти.

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