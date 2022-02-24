"Проснуться сегодня утром было шокирующим и травмирующим. Я осознал, что беспомощен, глядя на изображения, которые я не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдет, и кризис не перерастет в конфликт.

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Надеюсь, что эффект домино не сработает, и дипломатия сможет залечить такой серьезный перелом. Мои мысли и моя солидарность – с украинским народом и всеми людьми, ставшими жертвами этой войны", – написал Кьеллини, прикрепив фотографию ужасного взрыва.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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