"Прокинутися сьогодні вранці було приголомшливим і травмуючим. Я усвідомив, що безпорадний, дивлячись на зображення, які я не міг зрозуміти. Я до кінця сподівався, що до цього не дійде, і криза не переросте в конфлікт.

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Сподіваюся, що ефект доміно не спрацює, і дипломатія зможе залікувати такий серйозний перелом. Мої думки і моя солідарність – з українським народом та всіма людьми, які стали жертвами цієї війни", – написав К'єлліні, прикріпивши фотографію жахливого вибуху.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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