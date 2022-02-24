Футбольный мир приходит в себя от подлых действий России.

"Мы шокированы и огорчены тем, что на европейской земле разразилась война. BVB решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права!

УЕФА опубликовал заявление по поводу вторжения России в Украину

Наши мысли с народом Украины", – говорится в заявлении дортмундского клуба в Twitter. Также свои слова поддержки высказали и в РБ Лейпциг, который с теплом вспоминает матч 2018-го против луганской Зари в рамках Лиги Европы.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)