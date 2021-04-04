Форвард Тоттенхема Харрі Кейн продовжив вписувати своє прізвище у історію Англійської Прем'єр-ліги.

Дубль Кейна у ворота Ньюкасла дозволив нападнику забити 84-й гол у виїзних поєдинках АПЛ, повідомляє офіційний твіттер першості.

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Загалом, англієць забив свій 162 забитий м'яч у чемпіонаті Англії, і тепер він поділяє 8 місце з Джермейном Дефо, інформує офіційний сайт АПЛ. Найкращий показник має Алан Ширер – 260 голів, а з чинних футболістів лише Агуеро випереджає Кейна – аргентинець наколотив 181 м'яч у складі Манчестер Сіті.

До слова, Харрі провів 41 матч у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 29 голів та 16 результативних передач.

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