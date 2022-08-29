Уже на 5-й минуте отчетного поединка 29-летний англичанин установил рекорд, открыв счет. Дело в том, что Кейн стал единственным игроком, отмечавшимся в воротах всех 19-ти команд АПЛ.

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Позже Харри упустил прекрасную возможность оформить дубль, не сумев реализовать пенальти. В конце концов, второй мяч удалось записать в свой актив. Он также оказался знаковым. Теперь у Кейна 187 голов в рамках АПЛ, что позволило подняться в тройку бомбардиров чемпионата за всю историю.

Капитан Тоттенхэма сравнялся с легендарным Энди Коулом. На втором месте еще одна культовая фигура для Манчестер Юнайтед – Уэйн Руни (208 голов). Лидерство удерживает Алан Ширер (260).