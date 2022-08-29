Уже на 5-й хвилині звітного поєдинку 29-річний англієць встановив рекорд, відкривши рахунок. Річ у тому, що Кейн став єдиним гравцем, який відзначався у воротах усіх 19-ти команд АПЛ.

Тоттенхем завдяки дублю Кейна здолав Ноттінгем, Вест Хем вперше переміг, Ньюкасл врятував нічию з Вулверхемптоном

Згодом Харрі змарнував чудову нагоду оформити дубль, адже не зумів реалізувати пенальті. Зрештою, другий м'яч таки вдалося записати у свій актив. Він також виявився знаковим. Тепер у Кейна 187 голів в рамках АПЛ, що дозволило піднятися в трійку бомбардирів чемпіонату за всю історію.

Капітан Тоттенхема зрівнявся з легендарним Енді Коулом. На другому місці ще одна культова постать для Манчестер Юнайтед – Вейн Руні (208 голів). Лідерство утримує Алан Ширер (260).