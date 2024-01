Most league goals + assists in Europe's big five divisions in 2023:



45 - Harry Kane

44

43

42

41

40

39 - Kylian Mbappé, Mohamed Salah

38 - Erling Haaland

37

36

35

34 - Lautaro Martínez, Antoine Griezmann

33 - Loïs Openda

32 - Ollie Watkins

31

30 - Domenico Berardi