Форвард Баварии и сборной Англии Харри Кейн совершил больше всего результативных действий среди всех игроков большой топ-5 Европы.

Кейн записал в свой актив 45 голов и ассистов в 2023 году, сообщает Squawka. Англичанин стал лидером среди чемпионатов топ-5 (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция), отметившись 26 результативными действиями в составе Баварии в Бундеслиге. Еще 19 Кейн оформил в составе Тоттенхэма в первой половине сезона.

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Второе место разделяют Мохамед Салах и Килиан Мбаппе – по 39 результативных действий. На 1 пункт отстал Эрлинг Холанд – 38 голов и ассистов в составе Манчестер Сити. Замыкают топ-5 Лаутаро Мартинес (34) и Лоис Опенда (33).

Напомним, Кейн перешел в Баварию летом 2023 года за 95 млн евро. Англичанин имеет впечатляющие 25+8 за 22 поединка в составе мюнхенцев.

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