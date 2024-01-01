Кейн записав до свого активу 45 голів та асистів у 2023 році, повідомляє Squawka. Англієць став лідером серед чемпіонатів топ-5 (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція), відзначившись 26 результативними діями у складі Баварії в Бундеслізі. Ще 19 Кейн оформив у складі Тоттенхема у першій половині сезону.

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Друге місце поділяють Мохамед Салах та Кіліан Мбаппе – по 39 результативних дій. На 1 пункт відстав Ерлінг Холанд – 38 голів та асистів у складі Манчестер Сіті. Замикають топ-5 Лаутаро Мартінес (34) та Лоїс Опенда (33).

Нагадаємо, Кейн перейшов у Баварію влітку 2023 року за 95 млн євро. Англієць має вражаючи 25+8 за 22 поєдинки у складі мюнхенців.

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