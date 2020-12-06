Чемпионат Англии 2020/21, 11-й тур

Вест Бромвич – Кристал Пэлас – 1:5

Голи: Галлахер, 30 – Фурлонг, 8 (автогол), Заха, 55, 68, Бентеке, 60, 82

Удаление: Перейра, 34 (Вест Бромвич)

Шеффилд Юнайтед – Лестер Сити – начало в 16:15

Тоттенхэм – Арсенал – начало в 18:30

Ливерпуль – Вулверхэмптон – начало в 21:15

Вест Бромвич принимал Кристал Пэлас. На 8-й минуте Заха прострелил в штрафную, а Фурлонг, который пытался закрыть дальнюю штангу, срезал мяч в собственные ворота. В середине тайма хозяева сравняли счет, но сразу остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Перейра. Однако, использовать преимущество до перерыва гости не сумели.

Манчестер Юнайтед установил волевой рекорд АПЛ

Во второй половине встречи "орлы" устроили Вест Бромвичу настоящий разгром. На 55-й отличился Заха, а через несколько минут прострел в штрафную головой замкнул Бентеке – 1:3. Защита хозяев не выдерживала напора и на 68-й Заха положил еще один. Бентеке решил не отставать от партнера по команде и под занавес тайма тоже записал в свой актив дубль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Кристал Пэлас – 1:5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ