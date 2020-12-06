Форвард сборной Англии появился в стартовом составе "горожан" и принял участие в обоих голах своей команды. Сначала Рахим воспользовался пасом Де Брюйне, а позже заработал пенальти, который реализовал бельгиец.

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На втором эпизоде ​​стоит остановиться подробнее. Дело в том, что за свою карьеру 25-летний англичанин заработал уже 20 11-метровых ударов в рамках АПЛ. Это абсолютно лучший показатель за всю историю турнира, утверждает Opta Sport.

Добавим, что, выступая за Ливерпуль и Манчестер Сити, Стерлинг сыграл в АПЛ 268 матчей, в которых забил 89 голов и отдал 65 результативных передач.

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