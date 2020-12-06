Зірці "шпор" вистачило одного тайму, щоб оформити гол+асист у очному матчі 11 туру АПЛ.

Стерлінг встановив історичний рекорд АПЛ

Кейн встановив кілька унікальних досягнень, повідомляє Opta. Нападник Тоттенхема став найкращим бомбардиром в історії дербі Північного Лондона – 11 голів (у Адебайора і Боббі Сміта залишилося по 10). Також Харрі повторив рекорд Месута Озіла за "оперативністю" асистів – 10 результативних передач у 11 стартових турах АПЛ.

Додамо, що Тоттенхем стане одноосібним лідером чемпіонату, якщо переможе Арсенал.

Лестер на останніх хвилинах вирвав перемогу над Шеффілдом, Крістал Пелас розтрощив Вест Бромвіч у матчі із сімома голами