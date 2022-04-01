28-летний англичанин был признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба соревнований. Кейну удалось повторить рекорд Серхио Агуэро, бывшего нападающего Манчестер Сити, завоевав уже седьмую такую ​​награду.

Хави установил рекорд Эль Класико – уникальное достижение легенды Барселоны

В борьбе за звание лучшего Харри опередил Трево Чалобу, Кая Хаверца (оба – Челси), Эндрю Робертсона (Ливерпуль), Мэтти Кэша (Астон Вилла), Деяна Кулусевски (Тоттенхэм), Айвена Тоуни (Брентфорд) и Букайо Сака (Арсенал).

К слову, в марте нападающий "шпор" провел 4 поединка, в которых отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.