Кейн повторил достижение Агуэро в АПЛ
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн получил очередную индивидуальную награду на Туманном Альбионе.
28-летний англичанин был признан лучшим игроком АПЛ в марте, сообщает пресс-служба соревнований. Кейну удалось повторить рекорд Серхио Агуэро, бывшего нападающего Манчестер Сити, завоевав уже седьмую такую награду.
Хави установил рекорд Эль Класико – уникальное достижение легенды Барселоны
В борьбе за звание лучшего Харри опередил Трево Чалобу, Кая Хаверца (оба – Челси), Эндрю Робертсона (Ливерпуль), Мэтти Кэша (Астон Вилла), Деяна Кулусевски (Тоттенхэм), Айвена Тоуни (Брентфорд) и Букайо Сака (Арсенал).
К слову, в марте нападающий "шпор" провел 4 поединка, в которых отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Тоттенхэм одолел Вест Хэм и обошел МЮ в матче АПЛ – Ярмоленко снова чуть не спас, оригинальный хет-трик Кейна