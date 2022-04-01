28-річний англієць був визнаний найкращим гравцем АПЛ у березні, повідомляє прес-служба змагань. Кейну вдалось повторити рекорд Серхіо Агуеро, колишнього нападника Манчестер Сіті, здобувши вже сьому таку нагороду.

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У боротьбі за звання найкращого Харрі випередив Трево Чалобу, Кая Хаверца (обоє – Челсі), Ендрю Робертсона (Ліверпуль), Метті Кеша (Астон Вілла), Деяна Кулусевскі (Тоттенхем), Айвена Тоуні (Брентфорд) та Букайо Сака (Арсенал).

До слова, в березні нападник "шпор" провів 4 поєдинки, у яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.

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