Андрей Ярмоленко традиционно начал в запасе, рассчитывая на роль джокера после двух подряд голевых выходов из лавки. Первый же момент с ударом завершился взятием ворот на 9 минуте. Кейн продрался правым полуфлангом и прострелил, Зума в борьбе с Соном срезал в свои ворота. Антонио мог мгновенно отвечать. Тот же Кейн на этот раз наварил у своих ворот передачей назад. Повезло, что Антонио не попал в дальний угол.

Тоттенхэм – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

Сон загубил супермомент. Кулушевски совершил впечатляющий рейд с собственной половины, обыгрался с Кейном и выложил удобный пас на совершенно свободного партнера. Кореец попал в крестовину. Классный разрезной пас Кейна, и Сон таки реализует топ-момент со второй попытки. На 35-й минуте Вест Хэм вернулся в игру. Доусон сбросил на Бенрама после подачи Крессуэлла с углового, алжирец расстрелял Льориса с нескольких метров. Сработало главное оружие "молотов", одних из лучших в АПЛ на стандартах по количеству и качеству моментов.

Most goal combinations in Premier League history:



◉ 39 - Kane & Son

◎ 36 - Drogba & Lampard

◎ 29 - Henry & Pires

◎ 29 - Agüero & D.Silva



“The greatest double-act in Premier League history”



️ @muhammadbutt https://t.co/GFXXhMnN25 — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Обмен потерянными сотками в начале второго тайма. Сначала Сон вывел Кейна на свидание с кипером, из которого победителем вышел Фабиански. А потом Крессуэлл выложил идеальный пас на Антонио, который с лета дал выше. Сразу после этого на 55-й минуте Ярмоленко заменил Майкла. Украинский вингер моментально вступил в игру, эффектно пропуская на партнера. Мяч с рикошетом от защитника едва не нашел адресата на убийственной позиции.

Форналс, также вышедший на замену, отдал пас за спины. Ярмола избежал офсайда, но с острого угла не попал. Регилон прям в истерике заходится, так требует пенальти. Два забавных эпизода с участием Сона. Сначала Зума в сердцах ударил в него мячом, а кореец завалился на газон. А потом Хин Мин с разгона влетел в спину судьи. Кейн продолжает действовать как плеймейкер. На этот раз форвард сборной Англии вывел Регилона практически один на один с вратарем, испанца хватило на забег, а с акцентированным ударом возникли проблемы.

Harry Kane has provided more assists than any other Premier League player since the start of last season:



◉ 19 - Harry Kane

◎ 18 - Trent Alexander-Arnold

◎ 18 - Bruno Fernandes



And he’s also scored 35 goals. pic.twitter.com/g60H2dMzBA — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Хеьберг блестящим забросом нашел Кейна, а тот перебросил и голкипера, и ворота. В конце встречи Льорис выбил мяч в поле, центрфорвард хозяев сбросил, а Сон расправился с вратарем. Хет-трик ассистов Харри, дубль корейца. Тоттенхэм набирает 51 балл, сдвигая Манчестер Юнайтед (50) на шестое место. В борьбе за топ-4 "шпоры" отстают от Арсенала на 3 очка, имея на игру больше. Однако впереди еще лондонское дерби между главными претендентами на 4 строчку.

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