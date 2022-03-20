Тоттенхэм одолел Вест Хэм и обошел МЮ в матче АПЛ – Ярмоленко снова чуть не спас, оригинальный хет-трик Кейна
Тоттенхэм обыграл Вест Хэм (3:1) в 30 тур чемпионата Англии 2021/22. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Андрей Ярмоленко традиционно начал в запасе, рассчитывая на роль джокера после двух подряд голевых выходов из лавки. Первый же момент с ударом завершился взятием ворот на 9 минуте. Кейн продрался правым полуфлангом и прострелил, Зума в борьбе с Соном срезал в свои ворота. Антонио мог мгновенно отвечать. Тот же Кейн на этот раз наварил у своих ворот передачей назад. Повезло, что Антонио не попал в дальний угол.
Тоттенхэм – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ
Сон загубил супермомент. Кулушевски совершил впечатляющий рейд с собственной половины, обыгрался с Кейном и выложил удобный пас на совершенно свободного партнера. Кореец попал в крестовину. Классный разрезной пас Кейна, и Сон таки реализует топ-момент со второй попытки. На 35-й минуте Вест Хэм вернулся в игру. Доусон сбросил на Бенрама после подачи Крессуэлла с углового, алжирец расстрелял Льориса с нескольких метров. Сработало главное оружие "молотов", одних из лучших в АПЛ на стандартах по количеству и качеству моментов.
Обмен потерянными сотками в начале второго тайма. Сначала Сон вывел Кейна на свидание с кипером, из которого победителем вышел Фабиански. А потом Крессуэлл выложил идеальный пас на Антонио, который с лета дал выше. Сразу после этого на 55-й минуте Ярмоленко заменил Майкла. Украинский вингер моментально вступил в игру, эффектно пропуская на партнера. Мяч с рикошетом от защитника едва не нашел адресата на убийственной позиции.
Форналс, также вышедший на замену, отдал пас за спины. Ярмола избежал офсайда, но с острого угла не попал. Регилон прям в истерике заходится, так требует пенальти. Два забавных эпизода с участием Сона. Сначала Зума в сердцах ударил в него мячом, а кореец завалился на газон. А потом Хин Мин с разгона влетел в спину судьи. Кейн продолжает действовать как плеймейкер. На этот раз форвард сборной Англии вывел Регилона практически один на один с вратарем, испанца хватило на забег, а с акцентированным ударом возникли проблемы.
Хеьберг блестящим забросом нашел Кейна, а тот перебросил и голкипера, и ворота. В конце встречи Льорис выбил мяч в поле, центрфорвард хозяев сбросил, а Сон расправился с вратарем. Хет-трик ассистов Харри, дубль корейца. Тоттенхэм набирает 51 балл, сдвигая Манчестер Юнайтед (50) на шестое место. В борьбе за топ-4 "шпоры" отстают от Арсенала на 3 очка, имея на игру больше. Однако впереди еще лондонское дерби между главными претендентами на 4 строчку.
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