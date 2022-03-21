Барса разбила команду Карло Анчелотти со счётом 4:0. Таким образом, дебютное тренерское Класико Хави Эрнандеса стало для легенды каталонцев триумфальным.

Реал – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Интересно, что 42-летний испанец стал первым в истории футбола, кто побеждал Реал в его логове с разницей в 4 гола в роли как игрока, так и тренера. В 2009 году Барселона, за которую выступал Хави, обыграла "сливочных" на Сантьяго Бернабеу со счетом 6:2. О рекорде легенды "сине-гранатовых" сообщил Mister Chip.

Эта победа позволила Барселоне вернуться на 3 место Примеры. Реал лидирует, опережая Севилью на 9 очков.

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