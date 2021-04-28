Кейн стал лучшим игроком сезона АПЛ по версии London Football Awards – форвард не слишком обрадовался награде
17:39 - Читати українською
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн остается голодным до трофеев.
London Football Awards (LFA) признал Харри Кейна лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.
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"Несмотря на значимость этой награды, я хочу выигрывать великие командные трофеи, а мы этого пока не делаем. Поэтому эта награда имеет сладкий и одновременно горький привкус. Я бы предпочел командные трофеи. Но имеем, что имеем", – прокомментировал награждение Кейн .
В нынешнем сезоне Харри провел 30 матчей, в которых отметился 21-м голом и 13-ю ассистами.
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