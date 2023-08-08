Каталонський клуб завершує передсезонну підготовку матчем проти англійської команди. Кубок Жоана Гампера – футбольний товариський турнір, який організовує Барселона, щоб вшанувати пам'ять легендарного президента.

Тоттенхем не влаштувала остання пропозиція щодо Кейна – багатомільйонний трансфер Баварії зірвався

Як інформує Mundo Deportivo, форвард Тоттенхема Харрі Кейн не зіграє проти каталонців. Англієць залишиться в Лондоні. Це не пов'язано з його трансферною сагою в Баварію. Окрім Кейна, ще кілька гравців залишаться в Англії, оскільки брали участь в матчі проти Шахтаря.

Зазначається, що Харрі почувається щасливим в Тоттенхемі і не планує свій відхід. Нападнику подобається працювати під керівництвом нового тренера Ангелоса Постекоглу.

Барселона зіграє проти Тоттенхема 8 серпня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

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