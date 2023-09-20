"До сих пор восхищаюсь Серхио Бускетсом. Он невероятен из-за того, как он играет, как он располагает свое тело. Я беру пример с него, чтобы иногда играть в такой или подобной позициях. Знаю, что он сейчас в Майами, но очень ценю Серхио, хоть он всегда был в тени своих партнеров по Барселоне.

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Есть еще Родри. Что больше всего мне нравится, так это его стабильность на протяжении лет в АПЛ. Но превзойти уровень Бускетса очень сложно", – рассказал англичанин в интервью Marca.

Напомним, что Харри Кейн летом присоединился к Баварии. За мюнхенцев он сыграл в четырех матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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