"Досі захоплююся Серхіо Бускетсом. Він неймовірний через те, як він грає, як він розташовує своє тіло. Я беру приклад з нього, щоб іноді грати в такій чи подібній позиціях. Знаю, що він зараз в Маямі, але дуже ціную Серхіо, хоч він завжди був в тіні своїх партнерів по Барселоні.

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Є ще Родрі. Що найбільше мені подобається, так це його стабільність протягом років в АПЛ. Але перевершити рівень Бускетса дуже складно", – розповів англієць в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що Харрі Кейн влітку приєднався до Баварії. За мюнхенців він зіграв в чотирьох матчах, в яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

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