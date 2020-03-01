Манчестер Юнайтед поделил очки с Эвертоном, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону: 28-й тур АПЛ, воскресенье

В воскресенье в рамках 28-го тура АПЛ состоялись 2 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 28-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Келверт-Левин, 3 – Фернандеш, 31

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:3

Голы: Бергвейн, 14, Орье, 45+1 – Догерти, 27, Жота, 57, Хименс, 73

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Эвертон принимал Манчестер Юнайтед. Хозяевам удалось открыть счет уже на 3-й минуте. Благодаря детской ошибке Де-Хеа Кэлверт-Левин сумел запихнуть мяч в ворота. На 31-й Фернандеш поразил зрителей невероятным ударом в нижний левый угол – 1:1.

Во втором тайме темп игры ускорился. Обе командных имели опасные моменты, однако выйти вперед не удалось ни одной. Под занавес тайма Эвертону таки удалось забить, но VAR отменил гол из-за офсайда. В результате этой ничьи Манчестер Юнайтед с 42-ю пунктами остался на 5-той строчке турнирной таблицы, зато Эвертон с 37-ю очками поднялся на одиннадцатое место в чемпионате.

Тоттенхэм встречался с Вулверхэмптон. На 13-й минуте Бергвейн на добивании сумел вывести свою команду вперед. Однако, долго радоваться хозяевам не было суждено. На 27-й Догерти своевременно оказался в штрафной и не упустил возможность, направив мяч в сетку. Под занавес первой половины встречи Орье получил передачу на границе штрафной площадке, вышел на ударную позицию и мощно пробил – 2:1.

На 56-й Жота в штрафной получил великолепную передачу на ход и хладнокровно пробил в нижний левый угол, сравняв рахункок в матче. На 73-й Хименс после разрезной передачи хорошо убрал защитника и выстрелил в правый угол. Благодаря этой победе Вулверхэмптон с 42-ю очками занимает 6-е место турнирной таблицы, зато Тоттенхэм с 40-ю пунктами опустился на 7-м.

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