Тоттенхэм объявил о переходе Ваньямы в Монреаль Импакт

Кенийский полузащитник лондонского клуба продолжит карьеру на другом континенте.

Полузащитник Тоттенхэма Виктор Ваньяма перешел в канадскую команду Монреаль Импакт, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Условия сделки не разглашаются. К слову, команду из Монреаля возглавляет бывший футболист сборной Франции и экс-наставник Монако Тьерри Анри.

Напомним, Ваньяма начинал карьеру в бельгийском клубе Беерсхот в 2008 году, а через три года за 1,1 млн евро перебрался в шотландский Селтик. В июле 2013 года за 14,5 млн евро перешел в Саутгемптон, а через три сезона за почти такую ​​же сумму оказался в Тоттенхэме. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

За "шпор" 28-летний футболист провел чуть меньше 100 матчей. В сборную Кении вызывается с 2009 года.

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