Кейн може покинути Тоттенхем – "шпори" вже встановили ціну на форварда

Нападник збірної Англії Харрі Кейн прагне здобувати титули і заради цього може змінити клуб і навіть чемпіонат.

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн влітку планує розглянути різні варіанти продовження кар’єри, у тому числі і відхід з лондонського клубу, повідомляє видання The Telegraph.

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Форвард збірної Англії не впевнений, що "шпори" у своєму нинішньому стані здатні реально претендувати на трофеї. Погіршити ситуацію може також непотрапляння команди у Лігу чемпіонів, що значно скоротить трансферний бюджет і, як наслідок, перспективи здобути нові титули.

Керівництво клубу хоче втримати свого забивного нападника, однак, якщо Кейн все ж вирішить піти з клубу – лондонці правитимуть за його трансфер 172,3 млн євро.

Нагадаємо, Харрі – вихованець Тоттенхема. За головну команду він виступає з 2009 року. Його контракт зі "шпорами" розрахований до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 150 млн євро.

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