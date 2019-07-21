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Кейн: Гол в ворота Ювентуса стал лучшим в моей карьере

19:12 13 Читати українською
Кейн: Гол в ворота Ювентуса стал лучшим в моей карьере
Харрі Кейн / Reuters

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал победный гол в ворота Ювентуса в рамках Международного кубка чемпионов (3:2).

Товарищеские матчи
Ювентус
2
2 : 3
3
Тоттенхэм
14:30 21:07:2019
завершено
 

"Победа над Ювентусом была прекрасным началом сезона, вся команда прекрасно работала. Мой победный гол, пожалуй, один из лучших забитых мячей в моей карьере.

Ювентус – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча

Во время матча я заметил, что Щенсны был довольно далеко от линии ворот. Я подумал, что следует пробить, как будет возможность. К счастью, мне удалось забить", – передает слова Кейна Goal.com.

Напомним, Тоттенхэм в тяжелом матче вырвал победу у Ювентуса (3:2), а победный гол забил Кейн с центра поля.

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Теги
Войцех Щенсны Войцех Щенсны Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Ювентус Ювентус Англия Ювентус - Тоттенхэм Международный кубок чемпионов
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