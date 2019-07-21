toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО ГАРЕТ БЕЙЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Кейн: Гол у ворота Ювентуса став найкращим у моїй кар'єрі

19:10 205 Читать на русском
Кейн: Гол у ворота Ювентуса став найкращим у моїй кар'єрі
Харрі Кейн / Reuters

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував переможний гол у ворота Ювентуса в рамках Міжнародного кубка чемпіонів (3:2).

Товариські матчі
Ювентус
2
2 : 3
3
Тоттенхем
14:30 21:07:2019
завершено
 

"Перемога над Ювентусом була прекрасним початком сезоном, уся команда прекрасно працювала. Мій переможний гол, мабуть, один з найкращих забитих м'ячів у моїй кар'єрі.

Ювентус – Тоттенхем – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Під час матчу я помітив, що Щенсни був досить далеко від лінії воріт. Я подумав, що слід пробити, як буде нагода. На щастя, мені вдалось забити", – передає слова Кейна Goal.com.

Нагадаємо, Тоттенхем у важкому матчі вирвав перемогу в Ювентуса (3:2), а переможний гол забив Кейн з центра поля.

Ювентус – Тоттенхем: Кейн забиває гол з центра поля, такі різні дебюти багатомільйонних новачків, а Роналду – як завжди

blog_ava
"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійця
13:03
2294
Теги
Войцех Щенсни Войцех Щенсни Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Ювентус Ювентус Англія Ювентус - Тоттенхем Міжнародний кубок чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
13
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук