Кейн: Гол у ворота Ювентуса став найкращим у моїй кар'єрі

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував переможний гол у ворота Ювентуса в рамках Міжнародного кубка чемпіонів (3:2).

"Перемога над Ювентусом була прекрасним початком сезоном, уся команда прекрасно працювала. Мій переможний гол, мабуть, один з найкращих забитих м'ячів у моїй кар'єрі.

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Під час матчу я помітив, що Щенсни був досить далеко від лінії воріт. Я подумав, що слід пробити, як буде нагода. На щастя, мені вдалось забити", – передає слова Кейна Goal.com.

Нагадаємо, Тоттенхем у важкому матчі вирвав перемогу в Ювентуса (3:2), а переможний гол забив Кейн з центра поля.

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