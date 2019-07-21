Ювентус – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча

Тоттенхэм победил Ювентус в матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Тоттенхэм на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов. Товарищеский турнир, Сингапур

Ювентус – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Игуаин, 56, Роналду, 60 – Ламела, 31, Лукас Моура, 65, Кейн, 90+3

Тоттенхэм в непростом матче переиграл Ювентус. Счет открыл Ламела, однако после перерыва туринцы не только сравняли счет, но и вышли вперед благодаря голам Игуаина и Роналду.

Ювентус – Тоттенхэм: Роналду забивает, Де Лигт, Ндомбеле и Рабьо дебютируют, а вcе решает гол с центра поля Кейна

Моура на 65-ой минуте сравнял счет. А победу в матче принес Кейн в компенсированное время, забив ударом с центра поля.