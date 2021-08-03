"Шпоры" не собираются мириться с поведением своего лидера, который не вернулся к тренировкам с командой в определенный срок.

Вчера, 2 августа, 28-летний нападающий не вернулся в расположение команды после отпуска. Это связывают с желанием Кейна сменить клуб – интерес к форварду сборной Англии активно проявляет Манчестер Сити, а трансфер оценивается в 100-120 млн фунтов.

Кейн саботировал возвращение к тренировкам с Тоттенхэмом

Руководство Тоттенхэма разочаровано действиями своего бомбардира, но не собирается прощать ему такое поведение, несмотря на статус капитана команды. За свою выходку Кейн будет оштрафован, а с каждой пропущенной тренировкой сумма будет расти, сообщает Sky Sports.

Напомним, в составе Тоттенхэма Кейн 6 раз становился лучшим бомбардиром АПЛ (в частности, и в сезоне 2020/21). Воспитанник "шпор" сыграл за первую команду 336 матчей, в которых забил 221 гол и отдал 47 ассистов. Несмотря на такую ​​роскошную статистику, нападающий в своей карьере еще ничего не выиграл.

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