Капітан "шпор" не планує повертатися до тренувань з командою. Харрі Кейн налаштований продовжити кар'єру в іншому клубі.

Нагадаємо, у понеділок, 2 серпня, 28-річний нападник не повернувся у табір команди після відпустки. Це пов'язують із бажанням Кейна змінити клуб – інтерес до форварда збірної Англії активно проявляє Манчестер Сіті.

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Керівництво "шпор" вже оштрафувало капітана команди, але Харрі свою позицію не змінив. Він не повернеться у розташування клубу, поки Тоттенхем не гарантує, що продасть його. Ба більше, у розмові з одним із футболістів Манчестер Сіті (не англійцем), Кейн повідомив про своє бажання перейти саме в команду Хосепа Гвардіоли, переконує The Athletic.

Відповідно, капітан Тоттенхема більше не планує грати за лондонців. "Шпори" не збираються йти на поступки Кейну. Навіть якщо лондонці погодяться продати бомбардира, то точно не в англійський клуб. При цьому сума, яку планує отримати Тоттенхем, стартує від 150 млн фунтів.

Зауважимо, у складі Тоттенхема Кейн 6 разів ставав найкращим бомбардиром АПЛ (зокрема, і в сезоні 2020/21). Вихованець "шпор" зіграв за першу команду 336 матчів, у яких забив 221 гол та віддав 47 асистів. Попри таку розкішну статистику, нападник у своїй кар'єрі ще нічого не виграв.

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