Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании форварда Шахтера Жуниора Мораеса и защитника Динамо Ильи Забарного.

Забарный установил уникальное "достижение" среди игроков Динамо

Как известно, Мораес был удален в матче против Александрии уже на 31 минуте – форвард влетел в оппонента обеими ногами. Забарный получил красную карточку в конце поединка против Ворсклы за грубый подкат на сопернике, который потенциально выбегал на встречу с голкипером. Обоим игрокам грозила дисквалификация на два матча (согласно п. 2.1 Приложения 5 к Дисциплинарным правилам).

Однако, учитывая характер нарушений, объяснения сторон и практику КДК УАФ по аналогичному делу (удаление динамовца Николая Шапаренко в матче 7-го тура с Александрией), на основании ст. 27 Дисциплинарных правил УАФ было принято решение о частичной отмене стандартной санкции, сообщает официальный сайт УАФ. Как следствие, обоих игроков отстранили на один матч и один матч условно.

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