Защитник "бело-синих" Илья Забарный вписал свое имя в историю Динамо со знаком минус.

Юный защитник получил красную карточку в матче с Ворсклой на 82 минуте и стал самым молодым игроком киевлян в истории, которого удалили в УПЛ, информирует Sport.ua.

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В день встречи Ильи было 18 лет и 88 дней. По этому "показателю" он обогнал Максима Коваля, "рекорд" которого держался 8 лет – кипера удалили в 2012 году, когда ему было 19 лет и 153 дня. В своеобразный топ-5 еще входят Роман Зозуля, Александр Шовковский и Ахмед Алибеков.

К слову, в текущем сезоне в активе Ильи Забарного 9 поединков в украинском первенстве. Его Динамо после 11-ти туров лидирует в УПЛ с отрывом в 3 пункта от Шахтера.

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