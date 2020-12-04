Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання форварда Шахтаря Жуніора Мораєса та захисника Динамо Іллі Забарного.

Забарний встановив унікальне "досягнення" серед гравців Динамо

Як відомо, Мораєса було вилучено у матчі проти Олександрії вже на 31 хвилині – форвард влетів у опонента обома ногами. Забарний отримав червону картку наприкінці поєдинку проти Ворскли за грубий підкат на супернику, який потенційно вибігав на побачення з голкіпером. Обидвом гравцям загрожувала дискваліфікація на два матчі (згідно п. 2.1 Додатку 5 до Дисциплінарних правил).

Однак, враховуючи характер порушень, пояснення сторін та практику КДК УАФ в аналогічній справі (вилучення динамівця Миколи Шапаренка в матчі 7-го туру з Олександрією), на підставі ст. 27 Дисциплінарних правил УАФ було ухвалено рішення про часткове скасування стандартної санкції, повідомляє офіційний сайт УАФ. Як наслідок, обох гравців відсторонили на один матч та один матч умовно.

Ювентус – Динамо: незабутні півгодини Луческу зі "Старою синьйорою", або Позитиву більше, ніж ви думали