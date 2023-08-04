Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение в отношении двух нарушителей по мотивам первого тура УПЛ.

Защитник Динамо Денис Попов отстранен от участия в соревнованиях на два матча, сообщает официальный сайт УАФ.

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24-летний защитник в поединке 1-го тура против Миная заработал удаление в середине первого тайма, врезавшись шипами в плечо Владимира Одарюка.

Кроме того, бан на 2 игры получил и Владислав Семотюк из Кривбасса за опасный подкат. Тогда красная карточка полузащитнику едва не заставила Юрия Вернидуба забрать команду с поля.

К слову, Попов уже отбыл половину наказания – Динамо во 2-м туре УПЛ без Дениса одолело Оболонь (4:2).

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