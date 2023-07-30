Защитник Динамо Денис Попов извинился за эпизод, в котором едва не травмировал соперника.

Киевское Динамо в матче 1-го тура УПЛ на своем поле разгромило Минай со счетом 4:1. На 32-й минуте поединка произошел эпизод, который привел к удалению в команде Мирчи Луческу.

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Егор Твердохлеб с центра поля отдал диагональную передачу на ход Владимиру Одарюку. Защитник Динамо Денис Попов не нашел ничего лучшего, чем высоко выставить ногу, чтобы остановить мяч. Как следствие, он шипами врезался в плечо соперника, и увидел перед собой красную карточку.

Уже после матча защитник на своей странице в социальной сети Instagram извинился перед игроком Миная за опасную игру и похвалил Динамо за волевую победу: "Футбол – не балет... Прошу прощения у игрока. Браво, команда!".

Напомним, в составе Динамо дублем отметился Ванат, Буяльский забил с пенальти, а Караваев уже в добавленное время первым сыграл на добивании.

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* порушення на 4:51