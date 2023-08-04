Первое киевское дерби в Премьер-лиге за 4 года. Предшественники Оболони только раз за все 14 предыдущих встреч побеждали динамовцев. Случилось это в 2010-м. Сегодняшний же матч, как и онлайн-трансляция Оболонь – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. В первом туре "пивовары" разошлись миром с Колосом (0:0), а команда Луческу разгромила Минай (4:1). Очень вязкие стартовые 10 минут без моментов. По сути, и без выстрелов, ведь сложно воспринимать такими слабенькие больше пасы, чем удары, Кабаева и Шапаренко. Или тандерболт Черненко, когда снаряд откровенно срезался с ноги.

Оболонь – Динамо: онлайн-трансляция матча

На 12-й VAR таки подтвердил решение полевых судей отменить гол Оболони. Секунд 120 проверяли на предмет офсайда, очевидно, у Таранухи, который открылся слева и перевел на противоположный край штрафной. Далее же Мединский подправил в сетку удар Черненко. Практически идентичный эпизод завершился взятием ворот, которое уже засчитали. Это Сидорчук классно разрезал, Ярмоленко передал Буяльскому, который в касание вывел один на один Ваната. И снова было очень тоненько, но в обоих эпизодах VAR решил в пользу динамовцев. Взрывная десятиминутка команды Иващенко. Сперва промах после углового в идеальной ситуации, когда Дячук прозевал футболиста. Затем несколько добротных дальних ударов и сейвов Бущана. Особенно эффектной была попытка Черненко.

Кульминацией давления соперника стал еще один гол имени Буяльского, Ваната и Ярмолы. Виталий классно развернулся, обыгрался в стеночку с Владиславом и пробил мимо дальнего угла. Однако в момент удара Мороз очень грубо врезал по ноге Буяльскому. Ярмоленко реализовал пенальти, забив свой 100 гол в УПЛ. Мединский пробивал головой после нацеленной подачи Прокопенко - выше. Отмечаем и Тарануху, чрезвычайно активно и даже целенаправленно давящего левый фланг Оболони на зону Тымчика и Дячука.

Пару раз "пивовары" претендовали на пенальти. Впрочем, подозрение на руку Дубинчака и силовой прием Кабаева судьи не признали за нарушение. Убийственные моменты и у Динамо. Ярмоленко под углом вывел Ваната на свидание с голкипером, Федоривский сократил угол обстрела и потянул. Ярмоленко чудом дважды подряд не попал в пустые ворота. Теперь уже отмечаем вездесущего Черненко за вынос с ленточки. Ярмоленко издали попал в штангу, а Обоонь таки размочила счет. Черненко пробил со штрафного, Мороз пытался подправить. Судья Юрий Иванов сперва снова отменил из-за офсайда, но VAR исправил.

И снова заброс на левый фланг, на этот раз Прокопенко идеально подал на Тарануху, который с рикошетом от Сироты пробил совсем близко к перекладине. На последних секундах 5 добавленной минуты Киев снова разыграл блестящую комбинацию. Сирота начал атаку, Шапаренко протащил и отдал налево. Дубинчак вырезал в самое сердце штрафной, где Ванат роскошно оттянул на себя защитника, чтобы Буяльский расстрелял голкипера. Целых 17 ударов за первые 45 минут, причем у Оболони на 1 больше, но по попаданиям в створ 3:4.

Назар Волошин заменил Владислава Кабаева в перерыве и сразу же создал момент, покатив на Дубинчака. Последний неожиданно пробил с острого угла, вратарь на месте. Черненко подал еще один голевой штрафной. На этот раз с правого фланга, на голову Морозу. Динамо снова нарастило темп. Сидорчук бахнул в стойку, Ярмоленко добивал - совсем близко было до 2:4. Капитан Динамо сорвал атаку, это желтая без вопросов. Однако в первой половине Сидорчука судья простил, а могла быть уже вторая подряд красная у команды Луческу.

Ярмоленко забрасывает в штрафную, Буяльский не менее эффектно переводит левее, Волошин помешал пробить своему же партнеру, а какой же шанс был у Шапаренко. Черненко забросил за спины из центральной зоны, Тарануха прошил Бущана, но тут уже более четкий офсайд - 2 гола Оболони сегодня отменены! Серия замен у обеих команд. На последние минут 30 шанс получают Бражко и Шепелев, которые дают возможность отдохнуть Сидорчуку и Шапаренко.

Прокопенко выдал роскошную диагональ через полполя на Грушу. Джокер Оболони попытался заработать пенальти, но Бражко не купился на этот финт - получилась только первая желтая за симуляцию. Второе предупреждение, а с ним и удаление тоже пришло в борьбе двух свежих игроков. Груша въехал в ногу Бражко, наигравшего ровно 10 минут. А вот Ванат грамотно подставился под Лукьянчука. Ярмоленко очень уверенно реализовал и 2 пенальти. Черненко метров с 30 мощно исполнил штрафной, Бущан уже не впервые очень не уверенно парировал перед собой, на добивание "пивовары" не успели.

Волошин дважды подряд грубо врезал по ногам Мединскому. Тот завелся и оттолкнул динамовца, судья разрядил напряжение "горчичниками". Еще один стандарт, и снова голкипер Динамо действует, как волейболист. На удивление нервный матч Бущана. Шепелев проницательной передачей находит Буяльского, а тот выдает божественный пас-разворот. Волошин целил в правый угол, но Федоривский каким-то чудом выбросил перчатку и потащил. Последний удар все же за хозяевами. Краснопир прострелил, Лукьянчук под давлением Тымчика не замкнул в ворота.