Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо двох порушників за мотивами першого туру УПЛ.

Захисник Динамо Денис Попов відсторонений від участі у змаганнях на два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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24-річний оборонець у поєдинку 1-го туру проти Миная заробив вилучення в середині першого тайму, врізавшись шипами у плече Володимира Одарюка.

Окрім того, бан на 2 гри отримав і Владислав Семотюк з Кривбаса за небезпечний підкат. Тоді червона картка півзахиснику ледь не змусила Юрія Вернидуба забрати команду з поля.

До слова, Попов вже відбув половину покарання – Динамо у 2-му турі УПЛ без Дениса здолало Оболонь (4:2).

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