КДК УАФ дисквалифицировал трех арбитров за договорные матчи, – FootballHub

Трое украинских арбитров получили наказание за участие в матчах с фиксированным результатом.

Трое украинских арбитров: Виталий Арановский, Виктор Буренко и Вячеслав Молотокас получили наказание от КДК УАФ за участие в договорных матчах, сообщает Footballhub.

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Отмечается, что судьи получили длительный срок дисквалификации от футбола, ведь были признаны виновными в организации матчей с фиксированным результатом.

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Кроме этих трех арбитров, наказание получили и другие представители судейского корпуса, однако, их имена и сроки дисквалификации пока неизвестны. Заметим, что УАФ пока не заявила о наказании.