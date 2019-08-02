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КДК УАФ дисквалифицировал трех арбитров за договорные матчи, – FootballHub

18:54 16 Читати українською
КДК УАФ дисквалифицировал трех арбитров за договорные матчи, – FootballHub
Виталий Арановский (слева) / Балканы

Трое украинских арбитров получили наказание за участие в матчах с фиксированным результатом.

Трое украинских арбитров: Виталий Арановский, Виктор Буренко и Вячеслав Молотокас получили наказание от КДК УАФ за участие в договорных матчах, сообщает Footballhub.

"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

Отмечается, что судьи получили длительный срок дисквалификации от футбола, ведь были признаны виновными в организации матчей с фиксированным результатом.

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Кроме этих трех арбитров, наказание получили и другие представители судейского корпуса, однако, их имена и сроки дисквалификации пока неизвестны. Заметим, что УАФ пока не заявила о наказании.

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Теги
Первая лига УАФ КДК УАФ Договорные матчи Арбитры Комитет арбитров УАФ
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