КДК УАФ дискваліфікував трьох арбітрів через договірні матчі, – FootballHub

Троє українських арбітрів отримали покарання за участь у матчах з фіксованим результатом.

Троє українських арбітрів – Віталій Арановський, Віктор Буренко та В'ячеслав Молотокас – отримали покарання від КДК УАФ за участь у договірних матчах, повідомляє Footballhub.

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Зазначається, що судді отримали тривалий термін дискваліфікації від футболу, адже були визнані винними у організації матчів з фіксованим результатом.

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Окрім цих трьох арбітрів, покарання отримали й інші представники суддівського корпусу, проте, їх імена та терміни дискваліфікації наразі невідомі. Зауважимо, що УАФ офіційно поки не заявила про покарання.