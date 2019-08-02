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КДК УАФ дискваліфікував трьох арбітрів через договірні матчі, – FootballHub

18:54 2547 Читать на русском
КДК УАФ дискваліфікував трьох арбітрів через договірні матчі, – FootballHub
Віталій Арановський (ліворуч) / Балкани

Троє українських арбітрів отримали покарання за участь у матчах з фіксованим результатом.

Троє українських арбітрів – Віталій Арановський, Віктор Буренко та В'ячеслав Молотокас – отримали покарання від КДК УАФ за участь у договірних матчах, повідомляє Footballhub.

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Зазначається, що судді отримали тривалий термін дискваліфікації від футболу, адже були визнані винними у організації матчів з фіксованим результатом.

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Окрім цих трьох арбітрів, покарання отримали й інші представники суддівського корпусу, проте, їх імена та терміни дискваліфікації наразі невідомі. Зауважимо, що УАФ офіційно поки не заявила про покарання.

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