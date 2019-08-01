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Львов – Динамо рассудит Пасхал, Шахтер и Карпаты – Балакин: призначено арбитров на второй тур УПЛ

17:47 6 Читати українською
Львов – Динамо рассудит Пасхал, Шахтер и Карпаты – Балакин: призначено арбитров на второй тур УПЛ
Николай Балакин / Карпаты

Стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать поединки второго тура УПЛ 2019/20.

 

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матчи 2-го тура чемпионата Украины сезона-2019/2020.

3 августа, суббота

Мариуполь – Александрия: Юрий Можаровский (Львов)

Десна – Ворскла: Юрий Иванов (Донецкая область)

Львов – Динамо: Игорь Пасхал (Херсон)

УПЛ определила лучшего игрока первого тура

4 августа, суббота

Олимпик – Колос: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Заря – СК Днепр-1: Владимир Новохатний (Киев)

Шахтер – Карпаты: Николай Балакин (Киевская область)

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Николай Балакин Николай Балакин Львов - Динамо Киев Шахтер - Карпаты
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