Шахтер считает, что для дополнительной дисквалификации Исмаили нет никаких оснований

Руководитель юридической службы Шахтера Андрей Харитончук прокомментировал информацию о возможном увеличении дисквалификации Исмаили за удаление в матче против Динамо за Суперкубок Украины-2018.

Напомним, в матче Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины-2018 Исмаили был удален с поля и пропустит поединок против Десны в 1 туре УПЛ. Позже появилась информация, что бразилец может получить дополнительную дисквалификацию и не сыграть против Динамо уже в рамках УПЛ.

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Начальник юридической службы Шахтера Андрей Харитончук считает, что для этого нет никаких оснований.

"Согласно регламенту соревнований, у арбитра есть всего 60 минут, чтобы отправить в УПЛ и ФФУ свой рапорт. Несмотря на это, полный рапорт со всеми объяснениями мы получили только 24 июля после обеда. Он датирован 23 июля, то есть двумя днями позже после игры.

В рапорте значится, что футболист Исмаили был удален за агрессивное поведение на 90+5 минуте, ему была показана красная карточка. Дальше мы внимательно покадрово просмотрели весь эпизод.

Футболист Шахтера Тотовицкий лежит на газоне, неожиданно его толкают два футболиста Динамо – Кендзёра и Кадар. С этого момента начинается драка: Исмаили выталкивают, он пытается освободиться и футболист Бурда оказывается на газоне. Один матч Исмаили уже должен пропустить, так как решение о красной карточке уже было вынесено арбитром.

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Нет никаких оснований накладывать дополнительные санкции на Исмаили. Мы ожидаем решения КДК и также надеемся, что КДК посмотрит эпизод покадрово и разберется",– рассказал Харитончук в эфире телеканала "Футбол 1".