Захисник Шахтаря Став Лемкін уважно стежить за подіями в Ізраїлі, на територію якого вдерлися терористи угруповання ХАМАС.

"Ситуація в Ізраїлі дуже погана. Терористи атакували невинних цивільних, убили дітей, літніх людей і жінок, а також силоміць вивезли маленьких дітей та цивільних до Гази.

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Ми в стані війни з жахливою терористичною організацією, але знаємо, як битися, і робитимемо це, як робили завжди. З моєю сім’єю все гаразд. Однак наразі понад 700 осіб загинули. Ми – невелика країна, і кожен знає когось, хто втратив друга.

Чули теплі слова Президента України та відчуваємо солідарність. Було приємно йти вчора вулицями Києва і скрізь бачити прапор Ізраїлю: на рекламних щитах, висотних будівлях і торговельних центрах. Дякую всім за підтримку!" – цитує Лємкіна прес-служба Шахтаря.

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