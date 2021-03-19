Человек из окружения 40-летнего бразильца рассказал о негативных изменениях, которые изрядно настораживают.

Роналдиньо отреагировал на смерть матери

"Он каждый день на каких-то вечеринках. Роналдиньо пьет водку, виски, джин. Домой приходит только утром. Такое бывало и раньше, однако сейчас заметно, что после смерти матери все стало еще хуже. Он заперся в своих апартаментах и ​​получает все, что ему нужно. У Роналдиньо огромное сердце, и он пытается быть щедрым со своими друзьями, но далеко не все из них настоящие. Они не видят, как он наносит себе большой вред", – цитирует анонимный источник AS.

Напомним, о смерти матери Роналдиньо стало известно 21 февраля – Дона Мигелина не смогла побороть коронавирус.

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