"Моя семья и я благодарим всех вас за сочувствие и поддержку, которую мы получаем в это очень сложное время.

Месси трогательно поддержал Роналдиньо после смерти матери экс-звезды Барселоны

Моя мать была вдохновением силы и радости для всех, кто ее знал. Она будет продолжать дарить свой свет в нашей жизни всегда. С той силой, которой она нас научила, мы продолжим наше путешествие. Спасибо", – написал Роналдиньо в Instagram.

Отметим, что мать экс-звезды Барселоны, Дона Мигелина, умерла после продолжительной борьбы с коронавирусом, которым заболела еще в декабре 2020 года.

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