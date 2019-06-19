toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

"Каждая победа сборной Испании будет твоей", – Рамос трогательно попрощался с Луисом Энрике

21:49 98 Читати українською
"Каждая победа сборной Испании будет твоей", – Рамос трогательно попрощался с Луисом Энрике
Серхио Рамос и Луис Энрике / Фото FOX Sports Asia

Капитан сборной Испании Серхио Рамос подбодрил Луиса Энрике, который покинул тренерское кресло Фурии Рохи.

"Каждая победа сборной также будет твоей, тренер.

Луис Энрике объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Испании

Наша поддержка и наш дух с тобой", – написал Рамос в твиттере.

Напомним, Луис Энрике неожиданно заявил о своем уходе из сборной Испании, мотивируя это семейными причинами.

Новым наставником национальной команды Испании стал Роберто Морено, который до этого работал помощником Энрике не только в лагере Фурии Рохи. Дуэт вместе работал в Сельте, Роме и Барселоне.

Фінти Нойєра, досягнення Рамоса, захисник Динамо допомагає Польщі – топ-події червневих матчів відбору до Євро-2020

blog_ava
Дело Мораеса: Украина выиграла апелляцию у Португалии и Люксембурга
11:48
867
Теги
Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике Роберто Морено Роберто Морено
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
5
мин
Колумбия
00:30
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук