"Каждая победа сборной Испании будет твоей", – Рамос трогательно попрощался с Луисом Энрике

Капитан сборной Испании Серхио Рамос подбодрил Луиса Энрике, который покинул тренерское кресло Фурии Рохи.

"Каждая победа сборной также будет твоей, тренер.

Луис Энрике объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Испании

Наша поддержка и наш дух с тобой", – написал Рамос в твиттере.

Напомним, Луис Энрике неожиданно заявил о своем уходе из сборной Испании, мотивируя это семейными причинами.

Новым наставником национальной команды Испании стал Роберто Морено, который до этого работал помощником Энрике не только в лагере Фурии Рохи. Дуэт вместе работал в Сельте, Роме и Барселоне.

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