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"Кожна перемога збірної Іспанії буде твоєю", – Рамос зворушливо попрощався з Луїсом Енріке

21:49 290 Читать на русском
"Кожна перемога збірної Іспанії буде твоєю", – Рамос зворушливо попрощався з Луїсом Енріке
Серхіо Рамос та Луїс Енріке / Фото FOX Sports Asia

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос підбадьорив Луїса Енріке, який покинув тренерське крісло Фурії Рохи.

"Кожна перемога збірної також буде твоєю, тренер.

Луїс Енріке пояснив свій відхід з посади головного тренера збірної Іспанії

Наша підтримка і наш дух з тобою", – написав Рамос в твіттері.

Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід із збірної Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.

Новим наставником національної команди Іспанії став Роберто Морено, який до цього працював помічником Енріке не лише у таборі Фурії Рохи. Дует разом працював у Сельті, Ромі та Барселоні.

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Теги
Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Роберто Морено Роберто Морено
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