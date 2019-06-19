"Кожна перемога збірної Іспанії буде твоєю", – Рамос зворушливо попрощався з Луїсом Енріке

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос підбадьорив Луїса Енріке, який покинув тренерське крісло Фурії Рохи.

"Кожна перемога збірної також буде твоєю, тренер.

Луїс Енріке пояснив свій відхід з посади головного тренера збірної Іспанії

Наша підтримка і наш дух з тобою", – написав Рамос в твіттері.

Нагадаємо, Луїс Енріке несподівано заявив про свій відхід із збірної Іспанії, мотивуючи це сімейними причинами.

Новим наставником національної команди Іспанії став Роберто Морено, який до цього працював помічником Енріке не лише у таборі Фурії Рохи. Дует разом працював у Сельті, Ромі та Барселоні.

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