Фінти Нойєра, досягнення Рамоса, захисник Динамо допомагає Польщі – топ-події червневих матчів відбору до Євро-2020

Відбулися поєдинки 3-го та 4-го турів кваліфікації на чемпіонат Європи. Розставляємо головні акценти з виступів Німеччини, Франції, Італії та інших топ-збірних континенту.

Європейські монстри провели червневі спарені матчі в більшості дуже впевнено. Сюрпризів було мінімум, а в групах вимальовуються прогнозовані фаворити. Здивували зі знаком мінус, у свою чергу, чинні чемпіони світу.

Голепад і впевненість Нойєра

Німеччина розбила Білорусь і Естонію із загальним рахунком 10:0. Все дуже легко та невимушено: Сане, Ройс і Гнабрі забили по декілька голів. Оновлена команда Йоахіма Льова продовжила набирати потужність та проявляти гнучкість, змінюючи схеми.

Головний герой – Мануель Нойєр, який у Білорусі вразив дриблінгом, а проти Естонії побив рекорд збірної за "сухими" матчами.

MANUEL NEUER pic.twitter.com/L2khnLsIjt — I Saw ROBBERY play (@Scheyncksteiger) 8. Juni 2019

Бундестім йде у відборі без втрат, а лідирує в групі C Північна Ірландія, яка, втім, ще не зустрічалася з фаворитами.

Рамос забиває і встановлює досягнення

Іспанія забила Фарерам та Швеції в сумі 7 м'ячів. Поєдинок зі скандинавами мав стати перевіркою "фурії рохи", але та впевнено обіграла суперника. Удача допомогла Швеції зберегти інтригу до кінця матчу та пропустити перші голи з пенальті.

Центральна фігура – Серхіо Рамос. Капітан Реала спершу став рекордсменом за кількістю перемог з національною збірною (122), обійшовши Ікера Касільяса, а потім забив 20-й гол за Іспанію – сьомий в останніх 8-ми матчах.

Іспанія очолює групу F з максимальними показниками – найбільший конкурент в особі "синьо-жовтих" вже обіграний.

Кураж і свято – Бельгії занадто легко

Бельгія відвантажила Казахстану і Шотландії по 3 голи. Видовищно, повітряно, без проблем. Статистика "червоних дияволів" та їхніх суперників з двох матчів: 53 – 10 за ударами, 23 – 3 влучань у площину, 1676 – 708 за передачами.

Зірковий склад Роберто Мартінеса просто отримав задоволення. Ромелу Лукаку – 3 голи, Дріс Мертенс – гол і 3 асисти, Кевін де Брюйне – гол і асист, Еден Азар – 2 асисти.

Бельгійці не знають рівних у групі I. Один пропущений м'яч при 11-ти забитих за 4 матчі ще до зустрічі з Сан-Марино. Ефектно. У боротьбі за друге місце надії на Шотландію.

Видужання імені Манчіні

Італія впоралася з Боснією і Герцеговиною та Грецією. Балканці непогано протистояли в першому таймі, однак по перерві "скуадра адзурра" додала та змусила гостей капітулювати. У Греції взагалі все було чудово – 3:0 ще до перерви та класна гра.

Роберто Манчіні продовжує збирати компліменти за відродження національної збірної, а футболісти – за виконання його плану. 12 очок у 4-х стартових матчах і впевнене лідерство у групі J.

Польща в топі, далі – всі мають шанси

У рівній за іменами групі G з'явився очевидний фаворит. Польща виграла чергові два поєдинки і навіть не пропустила жодного гола. "Кадра" – сила, а Кшиштоф Пйонтек продовжує забивати та показувати височенний рівень.

Розбивши вдома найближчого переслідувача Ізраїль, поляки оформили солідний гандикап – 5 очок. Вихід на Євро-2020 вже майже в кишені наших сусідів. Чудово проявив себе Томаш Кендзьора, який став найкращим гравцем варшавського поєдинку.

За спиною Польщі – серйозна боротьба за другу сходинку. Між другим і п'ятим місцями різниця в 3 пункти, а команди виглядають близькими по силі, чергуючи вдалі матчі з провальними. Австрія має поул-позишн, адже ще не зустрічалася з аутсайдером Латвією. Однак навіть Північну Македонію не можна скидати з рахунків – вона нічим не поступалася в домашній грі Польщі.

Інтрига жива – чемпіони світу провалилися

Французи несподівано додали вогню у секстет H. Абсолютне фіаско на полі Туреччини не виправдати ніяк – жодного удару в площину чужих воріт, слабкий виступ і Поля Погба, і Олів'є Жиру, і Кіліана Мбаппе.

Юний талант трішки реабілітувався, вразивши ворота Андорри. На рахунку Мбаппе 100 голів у професійній кар'єрі в 20 років. Мессі та Роналду йшли за гіршим графіком.

Туреччина не зуміла закріпити свій успіх проти Франції успішним виїздом до Ісландії. Два голи захисника Рагнара Сігурдссона після стандартів принесли тріумф острів'янами. Щоправда, турки мають виправдання – їх зустріли край негостинно, що теоретично могло вплинути на стан команди.

Зараз у групі дуже цікава ситуація. Франція, Ісландія та Туреччина по колу один одного обіграли та мають в активі по 9 очок.

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