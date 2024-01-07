"Хёйлунд? В конце концов, он еще ребенок, поэтому мы не должны давить на него. Многие считают, что он должен прийти и сразу же забить 30 с чем-то голов. Он еще юный, это его первый сезон в АПЛ.

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Что касается упомянутого вами дебюта Хёйлунда против Арсенала, то я был очень доволен его подходом. Дело в том, что очень трудно выходить на замену в таких серьезных матчах. Когда Расмус вошел в игру, он внес большой вклад и изменил нашу динамику, поэтому я хотел показать ему свои эмоции.

Расмус усердно работает и становится лучше с каждым матчем. Он целеустремленный парень и очень хочет играть дальше. Хёйлунд станет отличным игроком для этого клуба, и, учитывая его амбиции, сможет определить эпоху в Манчестер Юнайтед", – приводит слова Каземиро официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Хёйлунд стал игроком "красных дьяволов" за 75 млн евро. Нападающий провел за МЮ 23 матча, в которых отметился 6 голами.

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